Медведев считает, что КХЛ провалилась, пытаясь наказать Ротенберга за критику судей

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев в комментарии «СЭ» отреагировал на новость о выигранном у КХЛ деле по штрафу главного тренера команды Романа Ротенберга.

2 апреля пресс-служба СКА сообщила, что третейский суд, администрируемый Национальным центром спортивного арбитража, отменил решение дисциплинарного комитета КХЛ, признав неправомерным наложение штрафа на Ротенберга.

«Я в курсе, но считаю, что комментарии уместно давать тем, кто пытались наложить штраф и провалились с этим. Могу ли подтвердить, что вынесено решение вернуть деньги? Видел решение, там черным по белому написано», — сказал Медведев «СЭ».

1 апреля КХЛ также оштрафовала СКА на 500 тысяч рублей после заявления Медведева о судействе.