Председатель совета директоров СКА Медведев раскритиковал судейство в КХЛ

Председатель совета директоров СКА Александр Медведев сделал заявление об отношении судей к армейцам в сезоне КХЛ-2023/24.

«Вопиющий случай с удалением нашего вратаря Серебрякова во вчерашнем матче с «Автомобилистом» переполнил чашу терпения.

В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе пятый матч серии с «Автомобилистом», только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл четко в шайбу?

А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит. Это просто нонсенс.

На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьезным отрывом.

Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе», — говорится в заявлении.

В первом раунде Кубка Гагарина СКА в пятиматчевой серии выиграл у «Торпедо» (4-1). 25 марта армейцы в пятом матче серии второго раунда уступили «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в пятиматчевой серии (1-4).

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ СКА завершил на втором месте в Западной конференции, набрав 95 очков в 68 встречах.