Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» проведут первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина во вторник, 1 апреля. Встреча пройдет в Ярославле на «Арене-2000». Начало — 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире за поединком можно будет следить на телеканале «КХЛ Prime» и на сайте КХЛ. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Трактор». Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Трактор» (6-е место на «Востоке») во втором раунде победил «Динамо» (1-е место на «Западе»), а «Локомотив» (3-е место на «Западе») одолел «Авангард» (2-е место на «Востоке»).

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