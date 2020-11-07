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Матч «Йокерит» — «Витязь» состоится 23 февраля

18:30
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Континентальная хоккейная лига объявила об изменении в расписании матчей регулярного чемпионата.

Лига в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ и на основании договоренностей между клубами приняла решение о переносе дат начала двух матчей регулярного чемпионата.

Игра СКА — «Витязь» состоится 25 февраля 2021 года вместо 24 февраля 2021 года.

Встреча «Йокерит» — «Витязь» состоится 23 февраля 2021 года вместо 28 октября 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/11/07/475554.html

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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