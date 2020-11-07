Матч «Йокерит» — «Витязь» состоится 23 февраля
18:30
Континентальная хоккейная лига объявила об изменении в расписании матчей регулярного чемпионата.
Лига в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ и на основании договоренностей между клубами приняла решение о переносе дат начала двух матчей регулярного чемпионата.
Игра СКА — «Витязь» состоится 25 февраля 2021 года вместо 24 февраля 2021 года.
Встреча «Йокерит» — «Витязь» состоится 23 февраля 2021 года вместо 28 октября 2020 года.
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