Континентальная хоккейная лига объявила об изменении в расписании матчей регулярного чемпионата.

Лига в соответствии со статьей 55 Спортивного регламента КХЛ и на основании договоренностей между клубами приняла решение о переносе дат начала двух матчей регулярного чемпионата.

Игра СКА — «Витязь» состоится 25 февраля 2021 года вместо 24 февраля 2021 года.

Встреча «Йокерит» — «Витязь» состоится 23 февраля 2021 года вместо 28 октября 2020 года.