Мартемьянов: «Сибирь» поймала свою игру, но в начале матча была суета»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата с «Авангардом» (5:4).

«Сумасшедшая поддержка болельщиков. Надеюсь, на следующем матче будет так же, эмоции нам нужны, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Истории «Сибири» и «Авангарда» по ходу сезона схожи. Игра соперников изменилась по сравнению с первым матчем в Балашихе, они стали больше действовать по заданию.

Мы вытащили матч и заслужили победу. Мы действительно много сил отдали, много эмоций. Но ничего, будем восстанавливать ребят и ментально, и физически. Команда поймала свою игру. В начале матча была суета, мне не понравилось. Довлел тот факт, что это дерби».

«Сибирь» находится на шестой строчке в Восточной конференции, набрав 36 очков в 33 матчах.