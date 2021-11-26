Боб Хартли: «В нескольких пропущенных голах защитники могли сыграть и получше»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:5).

«Тяжелый матч для нас после перелета. Для болельщиков он получился захватывающим, но не для тренеров. Мы не очень хорошо сыграли в обороне, допустили ошибку на последней минуте. В нескольких пропущенных голах защитники могли сыграть и получше. Но я не буду никого обвинять, проигрывает и выигрывает команда. Надо отдать должное новосибирцам, которые наносили хорошие броски, пара отскоков была тоже в пользу хозяев.

Толчинский — очень важная часть нашей команды, отличный игрок, но у нас много хороших хоккеистов. В каждом сезоне нужно проходить через трудности, через травмы лидеров, это неотъемлемая часть игры.

Грицюк стал сильнее ментально и физически, но я не готов сравнивать. В последние пару месяцев он стал намного сильнее, теперь он понимает, что такое взрослый профессиональный хоккей», — цитирует тренера сайт КХЛ.