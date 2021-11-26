Сегодня, 26 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять матчей. В центральной встрече московское «Локомотив» на своем льду примет «Трактор».

«Амур» — «Сочи» (12.00 мск)

«Адмирал» — «Автомобилист» (12.30)

«Сибирь» — «Авангард» (15.30)

«Локомотив» — «Трактор» (19.00)

«Йокерит» — ЦСКА (19.30)

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