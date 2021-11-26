КХЛ: «Локомотив» — «Трактор» и другие матчи 26 ноября
08:45
Сегодня, 26 ноября, в регулярном чемпионате КХЛ состоится пять матчей. В центральной встрече московское «Локомотив» на своем льду примет «Трактор».
«Амур» — «Сочи» (12.00 мск)
«Адмирал» — «Автомобилист» (12.30)
«Сибирь» — «Авангард» (15.30)
«Локомотив» — «Трактор» (19.00)
«Йокерит» — ЦСКА (19.30)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
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Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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