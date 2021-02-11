Марсель Ибрагимов пока не рассматривает варианты возвращения в Северную Америку

Защитник системы ЦСКА Марсель Ибрагимов рассказал об опыте игры в Северной Америке.

— В 17 лет вы уехали в Западную хоккейную лигу (WHL) Канады, где три года выступали за команду «Виктория Роялс». Тяжело было?

— Тактика в чем-то отличается от того, во что мы играли в России. Но в нашей команде был главным тренером Дэйв Лоури (с ноября 2020 года — ассистент главного тренера клуба НХЛ «Виннипег Джетс» — прим. «СЭ»). И у нас был хоккей, в котором с места отбора шайбы ее надо всегда отправлять вперед. Всё вперед, работа в чужой зоне, минимальная игра у своих ворот. Поэтому, вернувшись в Россию, я был готов к той игре, которую нам ставили в системе ЦСКА. Мне повезло, что за океаном я работал почти по такой же системе, — приводит слова Ибрагимова «Известия».

— Как вы попали за океан?

— После окончания школы московского «Динамо» я был выбран на драфте КХЛ минским «Динамо». И собирался уже ехать туда на сборы. Но получилось так, что мне пришло предложение поехать в Северную Америку. Я решил, что стоит попробовать и не упускать шанс. Утрясли вопросы с документами и визой, и я полетел в Канаду.

— Сначала ведь вы попали в «Эдмонтон»?

— Да, но там уже были два европейца. А по правилам юниорских лиг там могут играть не больше двух европейцев в одной команде. Поэтому меня обменяли в «Викторию».

— Почему в 2017 году решили уехать назад в Россию?

— Конкретных предложений и заинтересованности во мне в Северной Америке не было. Поэтому решил ехать домой и пробиваться в России.

—??? После возвращения были варианты снова поехать в Северную Америку?

— Нет, я даже не рассматривал такие варианты. Думаю, что их не было. Сначала нужно вырасти в России, окрепнуть в КХЛ. И уже потом думать о том, чтобы ехать за океан.