Марсель Ибрагимов: «Надеюсь, игра в Евротуре станет для меня шансом заявить о себе»

Защитник системы ЦСКА Марсель Ибрагимов, который был вызван в сборную России на Шведские хоккейные игры, выразил надежду, что получит шанс проявить себя в основной команде московского клуба.

— В принципе, ко мне в ЦСКА всегда было хорошее отношение. С каждым годом в главной команде дают все больше шансов. Понятно, что конкуренция там большая. Собраны хорошие игроки, сам клуб чемпионский. Но надеюсь, игра в Евротуре станет для меня шансом заявить о себе, — цитирует Ибрагимова «Известия».

— После ухода из ЦСКА таких топовых защитников, как Никита Нестеров, Алексей Марченко и Александр Романов, шансов пробиться в состав стало больше?

— Да, я ведь в этом сезоне уже сыграл гораздо больше игр в КХЛ, чем раньше. И больше времени провожу на льду, больше играю в меньшинстве.

— В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ вы провели 11 матчей, и лишь в одном из них — январском против СКА — ваше игровое время составило меньше 10 минут. Почему после победного матча против «Амура» 21 января вновь оказались в «Звезде»?

— Игровая практика. Мы много разговаривали с тренерским штабом. И мне сказали, что я должен больше играть. Можно, конечно, всё время находиться в КХЛ и выходить на лед в отдельные моменты, когда тебе дадут шанс. А можно поехать в фарм-клуб и активно помогать ребятам играть в ВХЛ, набираясь там опыта.