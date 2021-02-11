Разин: «Всем, кто хочет вывести из равновесия меня и «Северсталь», могу сказать: не напрягайтесь»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался об атмосфере в команде.

«Всем тем, кто хочет вывести из равновесия меня и «Северсталь», могу сказать: не напрягайтесь!

В команде хорошая, здоровая атмосфера, — написал Разин в Instagram. — У меня лично, и у всего тренерского штаба отличные отношения с ребятами. Такой атмосферы в команде, которая есть сейчас, я добивался очень давно.

Секрет этого достижения очень простой: у нас в команде нет лентяев, тунеядцев, завистливых людей (недовольных своей зарплатой, потому что у кого-то она больше, короче говоря, нытиков!

Все в клубе видят цель и идут к ней. Мне никого не надо заставлять работать (унижать, как говорят сбитые летчики, которым я продлял хоккейную жизнь)!

Каждый хоккеист дорожит своим местом в составе, а те, кто туда не попадает, — не жалуется агентам, а работает, и ждет своего шанса! Именно поэтому тяжелая травма лидера среди защитников Влада Провольнева не сказывается на результатах!

Именно поэтому я спокойно могу отпустить Йоонаса Няттинена на роды к жене перед очень важной игрой в Екатеринбурге с «Автомобилистом» (я же «тиран», который только «унижает» хоккеистов). Кстати, Никита Гуслистов, сделавший хет-трик, играл на его месте!»

Instagram Андрея Разина. Фото Instagram

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