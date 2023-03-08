Макеев — о серии с «Металлургом»: «Надо выигрывать дома и приехать в Магнитогорск за победой»
Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Металлургом» (4:0) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Счет в серии: 2-2.
— Что помогло обыграть «Металлург»?
— Разбирали, как соперник играет в большинстве и меньшинстве. Забили первый хороший гол в меньшинстве. Хорошо действовали в большинстве. По игре мы были посвежее. Нам многое удавалось.
— За счет чего достигалась свежесть в движении после двух долгих матчей с овертаймами?
— Это четвертая игра в серии. До этого были два напряженных овертайма с поражениями. Кое-что пересмотрели, поменяли — это помогло.
— Победа в четвертом матче важна для психологического духа команды после поражений в овертаймах?
— Здорово, что мы сравняли счет в серии перед домашним матчем. Пятая игра пройдет при наших болельщиках. Еще раз пересмотрим сегодняшнюю и предыдущие игры. Найдем новые шаблоны и ключи к чему-то новому.
— А к чему нужно найти ключи в игре «Автомобилиста»? Сегодня команда смотрелась хорошо и в атаке, и в обороне.
— Хорошо, что мы сегодня победили. Забили четыре гола — и забыли эту игру. Все начинается заново. Теперь серия идет до двух побед. Надо выигрывать дома и приехать в Магнитогорск за победой.
— «Металлург» не может реализовать большинство в серии с «Автомобилистом». Что помогает вам надежно играть в меньшинстве?
— У нас опытный тренер по меньшинству. Разобрали большинство «Магнитки». У них две спецбригады с хорошими мастерами. Пока нам удается сдерживать их натиск.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|1 : 4
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|0 : 4
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 9
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 5 ОТ