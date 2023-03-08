Форвард «Автомобилиста» Макеев рассказал, как готовился к плей-офф после травмы
Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении после травмы, полученной перед стартом сезона-2022/23.
— Вы пропустили большую часть регулярного чемпионата из-за восстановления после травмы. Сейчас чувствуете, что полностью готовы к плей-офф?
— Я приступил к играм с декабря. До декабря усердно тренировался. Не сказать, что сейчас я в оптимальной форме. Могу еще добавить в каких-то деталях, нюансах. Это все разбирается на видео и обсуждается с партнерами. Чувствую себя отлично.
В текущем сезоне 31-летний Макеев провел 19 матчей за «Автомобилист» и набрал 9 (6+3) очков. В плей-офф на его счету — 4 игры и 2 (1+1) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
Результаты / календарь
24.02
25.02
26.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
11.03
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|1 : 4
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|0 : 4
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 9
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 5 ОТ
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