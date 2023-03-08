Форвард «Автомобилиста» Макеев рассказал, как готовился к плей-офф после травмы

Нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении после травмы, полученной перед стартом сезона-2022/23.

— Вы пропустили большую часть регулярного чемпионата из-за восстановления после травмы. Сейчас чувствуете, что полностью готовы к плей-офф?

— Я приступил к играм с декабря. До декабря усердно тренировался. Не сказать, что сейчас я в оптимальной форме. Могу еще добавить в каких-то деталях, нюансах. Это все разбирается на видео и обсуждается с партнерами. Чувствую себя отлично.

В текущем сезоне 31-летний Макеев провел 19 матчей за «Автомобилист» и набрал 9 (6+3) очков. В плей-офф на его счету — 4 игры и 2 (1+1) очка.