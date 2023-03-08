Для двух побед в Новосибирске «Авангарду» хватило 27 бросков
«Авангард» выиграл оба гостевых матча с «Сибирью» и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 3-1.
В каждом из матчей омичи отправили в ворота Антона Красоткина по четыре шайбы, в понедельник «ястребам» понадобилось 12 бросков, в среду — 15. «Авангард» повторил рекорд Кубка Гагарина по минимальному количеству бросков в выигранном матче.
В 2009 году 12 попыток хватило «Ак Барсу», в 2010-м — ХК МВД, в 2014-м — рижскому «Динамо», а в 2019-м — ЦСКА.
Все случаи, когда команда наносила менее 16 бросков в победном матче плей-офф
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Броски
|
Счет
|
22.03.2009
|
1/2 финала
|
Динамо М — Ак Барс
|
32:12
|
0:1
|
09.04.2010
|
Финал конференции
|
Локомотив — ХК МВД
|
21:12
|
1:3
|
15.03.2014
|
Первый раунд
|
Динамо Р — Донбасс
|
12:43
|
2:1
|
28.03.2019
|
Финал конференции
|
ЦСКА — СКА
|
12:37
|
2:1
|
06.03.2023
|
Первый раунд
|
Сибирь — Авангард
|
37:12
|
3:4
|
21.03.2012
|
Второй раунд
|
СКА — Атлант
|
42:13
|
1:3
|
06.04.2012
|
Финал конференции
|
Трактор — Авангард
|
30:14
|
0:1
|
08.03.2015
|
Первый раунд
|
Барыс — Авангард
|
14:27
|
4:1
|
11.03.2017
|
Второй раунд
|
Авангард — Ак Барс
|
24:14
|
0:2
|
20.03.2019
|
Второй раунд
|
Салават Юлаев — Автомобилист
|
14:39
|
4:2
|
08.03.2023
|
Первый раунд
|
Сибирь — Авангард
|
45:15
|
1:4
|
22.02.2013
|
Первый раунд
|
Металлург Мг — Салават Юлаев
|
15:25
|
2:0
|
23.03.2018
|
Второй раунд
|
Ак Барс — Металлург Мг
|
15:26
|
3:1
Меньше команды Михаила Кравеца по воротам в плей-офф бросали только две команды. Любопытно, что «Авангард» делит антирекорд лиги. В 2009 году «ястребы» всего 10 раз потревожили вратаря «Ак Барса», спустя десять лет так же слабо в атаке сыграл «Витязь».
Команды, которые наносили менее 14 бросков в матчах плей-офф
|
Дата
|
Команда
|
Стадия
|
Матч
|
Броски
|
16.03.2009
|
Авангард
|
Второй раунд
|
Ак Барс (г) — 2:3 ОТ
|
10
|
26.02.2019
|
Витязь
|
Первый раунд
|
ЦСКА (г) — 0:4
|
10
|
20.03.2009
|
Ак Барс
|
1/2 финала
|
Динамо (г) — 1:0
|
12
|
02.03.2009
|
Динамо Р
|
Первый раунд
|
Динамо М (г) — 1:7
|
12
|
15.03.2014
|
Динамо Р
|
Первый раунд
|
Донбасс (д) — 2:1
|
12
|
24.02.2017
|
Адмирал
|
Первый раунд
|
Авангард (г) — 3:6
|
12
|
28.03.2019
|
ЦСКА
|
Финал конференции
|
СКА (д) — 2:1
|
12
|
06.03.2023
|
Авангард
|
Первый раунд
|
Сибирь (г) — 4:3
|
12
|
21.03.2012
|
Атлант
|
Второй раунд
|
СКА (г) — 3:1
|
13
|
28.02.2013
|
Атлант
|
Первый раунд
|
СКА (г) — 0:7
|
13
|
07.03.2014
|
Локомотив
|
Первый раунд
|
Динамо М (г) — 2:3 ОТ
|
13
|
28.02.2017
|
Салават Юлаев
|
Второй раунд
|
Ак Барс (д) — 1:2
|
13
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
|2 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|1 : 4
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|0 : 4
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 5 ОТ
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 9