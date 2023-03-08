Для двух побед в Новосибирске «Авангарду» хватило 27 бросков

«Авангард» выиграл оба гостевых матча с «Сибирью» и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 3-1.

В каждом из матчей омичи отправили в ворота Антона Красоткина по четыре шайбы, в понедельник «ястребам» понадобилось 12 бросков, в среду — 15. «Авангард» повторил рекорд Кубка Гагарина по минимальному количеству бросков в выигранном матче.

В 2009 году 12 попыток хватило «Ак Барсу», в 2010-м — ХК МВД, в 2014-м — рижскому «Динамо», а в 2019-м — ЦСКА.

Все случаи, когда команда наносила менее 16 бросков в победном матче плей-офф

Дата Стадия Матч Броски Счет 22.03.2009 1/2 финала Динамо М — Ак Барс 32:12 0:1 09.04.2010 Финал конференции Локомотив — ХК МВД 21:12 1:3 15.03.2014 Первый раунд Динамо Р — Донбасс 12:43 2:1 28.03.2019 Финал конференции ЦСКА — СКА 12:37 2:1 06.03.2023 Первый раунд Сибирь — Авангард 37:12 3:4 21.03.2012 Второй раунд СКА — Атлант 42:13 1:3 06.04.2012 Финал конференции Трактор — Авангард 30:14 0:1 08.03.2015 Первый раунд Барыс — Авангард 14:27 4:1 11.03.2017 Второй раунд Авангард — Ак Барс 24:14 0:2 20.03.2019 Второй раунд Салават Юлаев — Автомобилист 14:39 4:2 08.03.2023 Первый раунд Сибирь — Авангард 45:15 1:4 22.02.2013 Первый раунд Металлург Мг — Салават Юлаев 15:25 2:0 23.03.2018 Второй раунд Ак Барс — Металлург Мг 15:26 3:1



Меньше команды Михаила Кравеца по воротам в плей-офф бросали только две команды. Любопытно, что «Авангард» делит антирекорд лиги. В 2009 году «ястребы» всего 10 раз потревожили вратаря «Ак Барса», спустя десять лет так же слабо в атаке сыграл «Витязь».

Команды, которые наносили менее 14 бросков в матчах плей-офф