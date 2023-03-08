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КХЛ

Сегодня, 21:05

Для двух побед в Новосибирске «Авангарду» хватило 27 бросков

Кирилл Бурдаков
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«Сибирь» — «Авангард» — 1:4.
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» выиграл оба гостевых матча с «Сибирью» и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 3-1.

В каждом из матчей омичи отправили в ворота Антона Красоткина по четыре шайбы, в понедельник «ястребам» понадобилось 12 бросков, в среду — 15. «Авангард» повторил рекорд Кубка Гагарина по минимальному количеству бросков в выигранном матче.

В 2009 году 12 попыток хватило «Ак Барсу», в 2010-м — ХК МВД, в 2014-м — рижскому «Динамо», а в 2019-м — ЦСКА.

Все случаи, когда команда наносила менее 16 бросков в победном матче плей-офф

Дата

Стадия

Матч

Броски

Счет

22.03.2009

1/2 финала

Динамо М — Ак Барс

32:12

0:1

09.04.2010

Финал конференции

Локомотив — ХК МВД

21:12

1:3

15.03.2014

Первый раунд

Динамо Р — Донбасс

12:43

2:1

28.03.2019

Финал конференции

ЦСКА — СКА

12:37

2:1

06.03.2023

Первый раунд

Сибирь — Авангард

37:12

3:4

21.03.2012

Второй раунд

СКА — Атлант

42:13

1:3

06.04.2012

Финал конференции

Трактор — Авангард

30:14

0:1

08.03.2015

Первый раунд

Барыс — Авангард

14:27

4:1

11.03.2017

Второй раунд

Авангард — Ак Барс

24:14

0:2

20.03.2019

Второй раунд

Салават Юлаев — Автомобилист

14:39

4:2

08.03.2023

Первый раунд

Сибирь — Авангард

45:15

1:4

22.02.2013

Первый раунд

Металлург Мг — Салават Юлаев

15:25

2:0

23.03.2018

Второй раунд

Ак Барс — Металлург Мг

15:26

3:1


Меньше команды Михаила Кравеца по воротам в плей-офф бросали только две команды. Любопытно, что «Авангард» делит антирекорд лиги. В 2009 году «ястребы» всего 10 раз потревожили вратаря «Ак Барса», спустя десять лет так же слабо в атаке сыграл «Витязь».

Команды, которые наносили менее 14 бросков в матчах плей-офф

Дата

Команда

Стадия

Матч

Броски

16.03.2009

Авангард

Второй раунд

Ак Барс (г) — 2:3 ОТ

10

26.02.2019

Витязь

Первый раунд

ЦСКА (г) — 0:4

10

20.03.2009

Ак Барс

1/2 финала

Динамо (г) — 1:0

12

02.03.2009

Динамо Р

Первый раунд

Динамо М (г) — 1:7

12

15.03.2014

Динамо Р

Первый раунд

Донбасс (д) — 2:1

12

24.02.2017

Адмирал

Первый раунд

Авангард (г) — 3:6

12

28.03.2019

ЦСКА

Финал конференции

СКА (д) — 2:1

12

06.03.2023

Авангард

Первый раунд

Сибирь (г) — 4:3

12

21.03.2012

Атлант

Второй раунд

СКА (г) — 3:1

13

28.02.2013

Атлант

Первый раунд

СКА (г) — 0:7

13

07.03.2014

Локомотив

Первый раунд

Динамо М (г) — 2:3 ОТ

13

28.02.2017

Салават Юлаев

Второй раунд

Ак Барс (д) — 1:2

13
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/4 финала конференции Счет в серии
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
2 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
2 - 2
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
2 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
3 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
2 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
0 - 0
6. Нефтехимик - Ак Барс
0 - 0
2 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
0 - 0
6. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
3 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
0 - 0
3 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 2
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
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8.03 13:30
Сибирь – Авангард
 1 : 4
8.03 14:30
Металлург – Автомобилист
 0 : 4
8.03 17:00
Динамо М – Торпедо
 4 : 5 ОТ
8.03 17:00
Северсталь – ЦСКА
 3 : 9
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