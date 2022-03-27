«Никогда не говори никогда». Лямся ответил на вопрос о своем будущем в «Салавате Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» хотел бы продолжить работу с командой

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после поражения в серии плей-офф против «Трактора» (2-4) ответил на вопрос о своем будущем в команде.

— Чувствуете какую-то недосказанность в этом плей-офф или этот максимум для этой команды?

— Парни отдали сто плюс десять процентов от своего максимума.

— Хотели бы остаться в Уфе?

— Никогда не говори никогда. Все может быть.

— Чувствуете, что в плей-офф общественность повернулась к вам. «Салават Юлаев» называли народной командой.

— Для меня это пятый сезон. Могу сказать только положительные слова. У нас одни из лучших болельщиков в Лиге. Особенно в этом сезоне. Все стали ближе, все нашу команду поддерживали. Поддержка — она бесценна.

— Вы ощутили, как изменилось отношение к вам по ходу этой серии?

— Я лишь пытался сделать максимум. Старался помочь ребятам его достичь и показать свои лучшие качества.

— Чтобы вы изменили в этой серии?

— Думаю, мне нужно выспаться, чтобы ответить на этот вопрос.

— Будете ли вы советовать руководству более смело подключать молодых игроков при формировании команды на следующий сезон?

— Необходим будет детальный анализ. Молодые парни здорово себя проявили в этом плей-офф. Мы должны думать о будущем, которое нас ждет.

— Насколько тяжело вам было работать в этом сезоне?

— Команда проделала хорошую работу в течении сезона. В «регулярке» мы стали третьими и достаточно хорошо действовали. Если учесть те факторы, которые случились, команда сильно поменялась. Хорошая работа нам удалась.