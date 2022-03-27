«Никогда не говори никогда». Лямся ответил на вопрос о своем будущем в «Салавате Юлаева»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после поражения в серии плей-офф против «Трактора» (2-4) ответил на вопрос о своем будущем в команде.
— Чувствуете какую-то недосказанность в этом плей-офф или этот максимум для этой команды?
— Парни отдали сто плюс десять процентов от своего максимума.
— Хотели бы остаться в Уфе?
— Никогда не говори никогда. Все может быть.
— Чувствуете, что в плей-офф общественность повернулась к вам. «Салават Юлаев» называли народной командой.
— Для меня это пятый сезон. Могу сказать только положительные слова. У нас одни из лучших болельщиков в Лиге. Особенно в этом сезоне. Все стали ближе, все нашу команду поддерживали. Поддержка — она бесценна.
— Вы ощутили, как изменилось отношение к вам по ходу этой серии?
— Я лишь пытался сделать максимум. Старался помочь ребятам его достичь и показать свои лучшие качества.
— Чтобы вы изменили в этой серии?
— Думаю, мне нужно выспаться, чтобы ответить на этот вопрос.
— Будете ли вы советовать руководству более смело подключать молодых игроков при формировании команды на следующий сезон?
— Необходим будет детальный анализ. Молодые парни здорово себя проявили в этом плей-офф. Мы должны думать о будущем, которое нас ждет.
— Насколько тяжело вам было работать в этом сезоне?
— Команда проделала хорошую работу в течении сезона. В «регулярке» мы стали третьими и достаточно хорошо действовали. Если учесть те факторы, которые случились, команда сильно поменялась. Хорошая работа нам удалась.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|27.03
|15:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2