Гатиятулин назвал ключевой момент серии с «Салаватом Юлаевым»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после завершения шестого матча серии второго раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (2:1, 4-2).
— Рады, что сегодня завершили серию. Понимали, что предстоял шестой матч, и нам и сопернику было сложно друг друга удивить. Важны были детали — кто меньше ошибется, будет более успешен в завершении. Сегодня мы это сделали. Слова благодарности команде за самоотдачу. Здорово сыграли в меньшинстве, особенно в третьем периоде. И, конечно, отмечу наших болельщиков. Они здорово нас поддерживают и дома и на выезде. Они наш шестой игрок, огромное спасибо за поддержку.
— Что случилось в третьем периоде, почему пошли эти удаления?
— Шестой матч, где-то усталость, где-то были невнимательны в борьбе, напряжение было. Нужно, наверное, было быть более аккуратными. Мы — команда, поэтому если кто-то ошибается, мы исправляем ошибки вместе и отдаемся игре полностью.
— «Салават» удивил вас в серии?
— Знали сильные и слабые стороны. Нам важно было уделить внимание своей подготовке, правильно подвести команду в физическом состоянии. Нам это удалось, готовимся к следующей серии.
— Какой матч стал ключевым для вас?
— Все игры проходили в упорной борьбе. Сегодня было огромное желание завершить эту серию, понимали, что это игра, что кто свежее и меньше ошибется, тот и победит. Какой-то один матч не выделю.
— В двух последних матчах ваши спецбригады меньшинства отработали отлично. Разобрали большинство «Салавата» или у уфимцев что-то не получалось?
— Уделяем внимание этому компоненту. Ошибки были, но здорово сыграл Роман Вилл, подчистил. Рады победе.
— Теему Пулккинен получил травму?
— Да, повреждение. Не знаем пока какая степень. Медицинский штаб занимается.
— Лукаш Седлак поехал на выезд, но вы решили его не ставить в состав?
— Да. Врачи делают все возможное, чтобы Лукаш быстрее вернулся в состав.
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|Финалы конференций
|Счет в серии
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
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|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|27.03
|15:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2