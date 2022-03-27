Гатиятулин назвал ключевой момент серии с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин дал комментарий после завершения шестого матча серии второго раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (2:1, 4-2).

— Рады, что сегодня завершили серию. Понимали, что предстоял шестой матч, и нам и сопернику было сложно друг друга удивить. Важны были детали — кто меньше ошибется, будет более успешен в завершении. Сегодня мы это сделали. Слова благодарности команде за самоотдачу. Здорово сыграли в меньшинстве, особенно в третьем периоде. И, конечно, отмечу наших болельщиков. Они здорово нас поддерживают и дома и на выезде. Они наш шестой игрок, огромное спасибо за поддержку.

— Что случилось в третьем периоде, почему пошли эти удаления?

— Шестой матч, где-то усталость, где-то были невнимательны в борьбе, напряжение было. Нужно, наверное, было быть более аккуратными. Мы — команда, поэтому если кто-то ошибается, мы исправляем ошибки вместе и отдаемся игре полностью.

— «Салават» удивил вас в серии?

— Знали сильные и слабые стороны. Нам важно было уделить внимание своей подготовке, правильно подвести команду в физическом состоянии. Нам это удалось, готовимся к следующей серии.

— Какой матч стал ключевым для вас?

— Все игры проходили в упорной борьбе. Сегодня было огромное желание завершить эту серию, понимали, что это игра, что кто свежее и меньше ошибется, тот и победит. Какой-то один матч не выделю.

— В двух последних матчах ваши спецбригады меньшинства отработали отлично. Разобрали большинство «Салавата» или у уфимцев что-то не получалось?

— Уделяем внимание этому компоненту. Ошибки были, но здорово сыграл Роман Вилл, подчистил. Рады победе.

— Теему Пулккинен получил травму?

— Да, повреждение. Не знаем пока какая степень. Медицинский штаб занимается.

— Лукаш Седлак поехал на выезд, но вы решили его не ставить в состав?

— Да. Врачи делают все возможное, чтобы Лукаш быстрее вернулся в состав.