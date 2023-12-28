Хет-трик Вовченко принес «Металлургу» победу над «Ак Барсом»

«Металлург» на выезде обыграл «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Хет-триком за гостей отметился Даниил Вовченко. Еще одну шайбу забросил Архип Неколенко, в активе которого также голевая передача. На счету Александра Петунина два ассиста.

Единственную шайбу казанцев забросил Артем Лукоянов.

«Металлург» (61 очко) после 45 матчей продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» (50) после 44 игр идет седьмым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Вовченко — 2 (Пресс, Юров), 19:43 — 0:1. Неколенко — 2 (Канцеров, Гребенкин), 22:39 — 0:2. Вовченко — 3 (Петунин, Юров), 36:10 — 0:3. Лукоянов — 6, 45:07 — 1:3. Вовченко — 4 (Петунин, Неколенко), 53:35 — 1:4.

Вратари: Мифтахов (Билялов, 40:00) — Набоков.

Штраф: 12 — 2.

Броски: 24 (4+12+8) — 40 (12+16+12).

Судьи: Ромасько, Шувалов.

28 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 7617 зрителей.