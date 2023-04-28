Лучевников поделился ожиданиями от решающего матча между «Ак Барсом» и ЦСКА
Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников высказался о победе над ЦСКА (3:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина и поделился ожиданиями от решающего матча.
«Мы действовали по плану, соблюдали установку тренера. Понимали, насколько игра важная, знали, что нужно ошибаться поменьше. Галимов — красавец, я верил до последнего, что он должен сказать свое слово в этой серии. Со второго периода понимали, что ЦСКА будет мощно прессинговать. Мы старались изо всех сил. Блокировали броски, где-то попроще действовали, играли по счету. Волнительно было в такой важный момент, в концовке матча получить удаление. Очень переживал. Но ребята молодцы, что выстояли. По поводу психологического преимущества «Ак Барса» вообще ничего не могу сказать, потому что я не играл седьмые матчи на такой стадии плей-офф. Мне кажется, что в седьмом матче все обнуляется. Отдельная игра, в которой победитель получает все. Мои эмоции от финальной серии — это и волнение, и адреналин, запредельный настрой на каждый момент, концентрация. Я стараюсь ценить этот момент, ведь, возможно, в карьере больше такое не повторится», — приводит слова Лучевникова Metaratings.ru.
Счет в серии стал равный — 3-3. Решающий, седьмой, матч состоится в субботу, 29 апреля, в Казани. Начало — в 17:00 по московскому времени.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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