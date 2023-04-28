Сушинский: «Очень сомневаюсь, что Ткачев может уехать. В НХЛ он уже был»
Бывший нападающий «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о нападающем омского клуба Владимире Ткачеве.
— Ткачев отказывается от предложения «Авангарда» на 95 миллионов рублей. Агент просит больше денег. Говорят, что Владимир может уехать в НХЛ.
— Очень сомневаюсь, что он может уехать. В НХЛ он уже был. Никуда он не уедет. Либо уедет только ради того, чтобы вернуться в КХЛ на меньшие деньги. К осени из-за потолка зарплат уже ни у кого денег не останется. Я бы ему не дал и 95 миллионов.
Ранее «СЭ» сообщал, что нападающий «Авангарда» Ткачев в межсезонье может оказаться в НХЛ. У игрока есть несколько предложений из Северной Америки.
27-летний форвард выступал в НХЛ в сезоне-2021/22 — тогда он провел 4 матча за «Лос-Анджелес» и сделал 2 результативные передачи, а также набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
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