«Локомотив» обыграл «Витязь» и сравнял счет в серии
«Локомотив» обыграл «Витязя» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 6:2.
В составе победителей дубль оформил Александр Полунин, по шайбе забросили Георгий Иванов, Даниил Тесанов, Максим Шалунов и Артур Каюмов. У гостей отличились Степан Старков и Скотт Уилсон.
Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч противостояния состоится в Балашихе 5 марта.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
Голы: Полунин — 1, 9:01 — 1:0. Иванов — 1 (бол., Шалунов, Березкин), 13:58 — 2:0. Старков — 1 (Кара, Бородкин), 16:31 — 2:1. Тесанов — 1 (Аверин, Мисюль), 22:09 — 3:1. Шалунов — 1 (Березкин, Сергеев), 32:35 — 4:1. Уилсон — 1 (бол., Галузин, Волгин), 46:44 — 4:2. Полунин — 2, 46:51 — 5:2. Каюмов — 1 (Шалунов, Березкин), 47:45 — 6:2.
Вратари: Исаев — Дорожко (Шикин, 32:35).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 45 (18+11+16) — 21 (6+6+9).
Судьи: Васильев, Сидоренко.
3 марта. Ярославль. Арена-2000.
Счет в серии: 1-1.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|3.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|5 : 2
|3.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|5 : 2
|3.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|6 : 2
|3.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|4 : 1