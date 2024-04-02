«Локомотив» дома победил «Трактор» в первом матче серии Кубка Гагарина
«Локомотив» дома обыграл «Трактор» в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 5:2.
Дубль за ярославцев оформил Александр Полунин. Еще по одной шайбе забросили Мартин Гернат, Павел Красковский и Александр Елесин. Красковский также отдал две голевые передачи.
За гостей отличились Чарльз Робинсон и Михаил Котляревский.
Вратарь челябинцев Зак Фукале получил травму во втором периоде. Его заменил Сергей Мыльников.
«Локомотив» одержал победу в первом матче и вышел вперед в серии (1-0). Следующая игра пройдет в Ярославле 4 апреля.
КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Первый матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Робинсон — 5 (Телегин), 5:59 — 0:1. Полунин — 3 (мен., Красковский, Елесин), 11:40 — 1:1. Гернат — 3 (бол., Сергеев, Березкин), 19:58 — 2:1. Полунин — 4 (Тесанов, Красковский), 36:17 — 3:1. Котляревский — 3 (мен., Шаров), 37:17 — 3:2. Красковский — 1 (бол., Сергеев, Гернат), 38:29 — 4:2. Елесин — 3 (Алексеев, Иванов), 41:15 — 5:2.
Вратари: Исаев — Фукале (Мыльников, 34:28).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 39 (13+16+10) — 25 (9+10+6).
Судьи: Акузовский, Беляев.
2 апреля. Ярославль. Арена-2000.
Счет в серии: 1-0
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|Ак Барс
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|80
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|36
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|21
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|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
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|40
|28
|88
|5
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|68
|36
|32
|80
|6
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|68
|34
|34
|76
|7
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|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Трактор
|5 : 2