Терещенко назвал «Локомотив» фаворитом Кубка Гагарина

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Локомотива» над «Трактором» (5:2) в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Я сразу говорил, что «Локомотив» — главный претендент на победу в Кубке Гагарина! В игре с «Трактором» у «Локомотива» была максимально организованная игра, во всех аспектах: атака, оборона, вратарские линии! «Локомотив» просто играл очень здорово, и «Трактору» было тяжело», — сказал Терещенко «СЭ».

«Локомотив» повел в серии с «Трактором» (1-0). Следующая игра между командами пройдет 4 апреля в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.

(Софья Грецкая)