Голкипер «Трактора» Фукале получил травму в первом матче серии против «Локомотива»

Голкипер «Трактора» Зак Фукале получил повреждение и не смог продолжить первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина против «Локомотива».

28-летний канадец получил травму после неудачного столкновения во втором периоде при счете 1:2 в пользу ярославцев.

Фукале заменил Сергей Мыльников, сразу после этого челябинцы пропустили третью шайбу. После двух периодов «Локомотив» ведет со счетом 4:2.