«Спартак» победил «Локомотив», Голдобин установил рекорд красно-белых по передачам
«Спартак» на выезде победил «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.
У красно-белых ассистентский дубль оформил Николай Голдобин, установив новый клубный рекорд по результативным передачам за сезон — 39. Голдобин побил рекорд Бранко Радивоевича (37). Голом и передачей отметился Михаил Мальцев.
У ярославцев шайбу забросил Даниил Тесанов.
«Спартак» одержал 4-ю победу подряд. Клуб набрал 84 очка и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
«Локомотив» потерпел третье поражение подряд. Железнодорожники с 85 очками — на второй строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
Голы: Беляев — 10 (Ковальчук, Мальцев), 0:49 — 0:1. Тесанов — 7 (Лихачев, Алексеев), 5:21 — 1:1. Морозов — 11 (Филин), 23:21 — 1:2. Чайковски — 9 (Голдобин), 28:09 — 1:3. Принс — 17, 47:29 — 1:4. Мальцев — 2 (Голдобин), 55:35 — 1:5.
Вратари: Исаев — Кареев.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 38 (10+15+13) — 20 (7+9+4).
Судьи: Бирин, Наумов.
12 февраля. Ярославль. Арена-2000. 6567 зрителей
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Локомотив – Спартак
|1 : 5