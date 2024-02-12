Стала известна зарплата защитника «Торпедо» Конюшкова

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков заработает 50 миллионов рублей за два последующих года контракта.

Как стало известно «СЭ», в следующем сезоне зарплата Конюшкова составит 20 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 30.

В текущем сезоне 21-летний Конюшков провел 61 матч за «Торпедо» и забросил 6 шайб.