Дер-Аргучинцев рассказал о своей жизни в Северной Америке

Форвард «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев рассказал о своей жизни в Северной Америке.

«После девяти лет жизни в Северной Америке насколько просто было вернуться в Россию? После окончания сезона я всегда летел домой и проводил лето в Москве. Я люблю жить здесь, поэтому мне комфортнее в России. Мне ближе менталитет русских людей. Была ли ностальгия во время сезона? Когда играл там, почти каждый день думал о России. Всегда тянешься домой. Не было ли желания остаться жить в Северной Америке? Ноль процентов, что я там останусь жить. Мне нравится проводить там время, в Северной Америке есть хорошие города. Например, Торонто. Но для меня это не для постоянной жизни», — приводит слова Дер-Аргучинцева «РБ Спорт».

В сезоне-2020/21 Дер-Аргучинцев провел 21 матч за «Торпедо», после чего выступал в Северной Америке.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел за «Трактор» 52 игры и набрал 32 (16+16) очков.