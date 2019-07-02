"Локомотив" пожелал успехов Варламову в "Айлендерс"

"Локомотив" пожелал успехов российскому вратарю Семену Варламову, который перешел из "Колорадо" в "Айлендерс". 31-летний голкипер является воспитанником ярославского клуба.
– Семен Варламов сменил команду после восьми сезонов в "Колорадо". Голкипер подписал 4-летний контракт с "Айлендерс". Желаем Семену успехов в новом сезоне, – говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне Варламов провел 50 матчей за "Эвеланш", в которых пропустил 141 шайбу.
Семён Варламов сменил команду после восьми сезонов в «Колорадо». Голкипер подписал 4-летний контракт с «Айлендерс».— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 2 июля 2019 г.
Желаем Семёну успехов в новом сезоне! 🚂👍🏻 pic.twitter.com/JdM01RyTqX
Загрузка...