«Локомотив» победил ЦСКА и сравнял счет в серии

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«Локомотив» дома победил ЦСКА во втором матче первого раунда Кубка Гагарина — 2:1.

У хозяев голы забивали Александр Елесин и Денис Алексеев. У гостей шайбу забросил Даррен Диц.

Ярославцы сравняли счет в серии — 1-1. Матчи перемещаются в Москву. Третья игра серии пройдет 4 марта. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Голы: Дитц — 1 (Светлаков, Слепышев), 12:16 — 0:1. Елесин — 1 (Красковский, Тесанов), 36:43 — 1:1. Алексеев — 1 (Никулин, Сергеев), 39:37 — 2:1.

Вратари: Исаев — Федотов.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 34 (15+15+4) — 15 (8+3+4).

Судьи: Оленин, Сидоренко.

2 марта. Ярославль. Арена-2000. 7377 зрителей

Счет в серии: 1-1