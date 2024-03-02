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Сегодня, 19:26

«Автомобилист» всухую обыграл «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ак Барс» — «Автомобилист».
Фото ХК «Ак Барс»

«Автомобилист» на выезде победил «Ак Барс» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:0.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Джесси Блэкера, Сергея Широкова, Брукса Мэйсека и Анатолия Голышева.

«Автомобилист» одержал вторую подряд победу над казанцами и удвоил преимущество в серии (2-0).

Следующая игра состоится в Екатеринбурге 4 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Блэкер — 1 (бол., Волк, Широков), 20:30 — 0:1. Блэкер — 2 (Мэйсек, Волк), 22:30 — 0:2. Мэйсек — 1 (Волк, Широков), 43:24 — 0:3. Голышев — 1 (Макеев, Романцев), 44:54 — 0:4.

Вратари: Билялов — Аликин.

Штраф: 33 — 12.

Броски: 34 (18+3+13) — 33 (12+12+9).

Судьи: Беляев, Юдаков.

2 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8457 зрителей

Счет в серии: 0-2

Источник: Сетка плей-офф Кубка Гагарина
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
2
9
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Московское «Динамо» обыграло минское «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ

«Локомотив» победил ЦСКА и сравнял счет в серии
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/4 финала конференции Счет в серии
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
1 - 0
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
0 - 0
3. Амур - Металлург Мг
0 - 0
4. Амур - Металлург Мг
0 - 0
1 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
0 - 0
3. Торпедо - СКА
0 - 0
4. Торпедо - СКА
0 - 0
0 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
1 - 0
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
4. Динамо Мн - Динамо М
0 - 0
1 - 0
Авангард - Лада
Авангард - Лада
1 - 0
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
0 - 0
3. Лада - Авангард
0 - 0
4. Лада - Авангард
0 - 0
1 - 0
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
0 - 0
4. Северсталь - Спартак
0 - 0
1 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
1 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
4. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 2
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
1 - 1
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 1
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7.03
2.03 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 4 : 1
2.03 17:00
Ак Барс – Автомобилист
 0 : 4
2.03 17:00
Локомотив – ЦСКА
 2 : 1
2.03 17:00
Динамо М – Динамо Мн
 4 : 1
2.03 19:30
Спартак – Северсталь
 1 : 2
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