«Автомобилист» всухую обыграл «Ак Барс» и удвоил преимущество в серии

«Автомобилист» на выезде победил «Ак Барс» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина — 4:0.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Джесси Блэкера, Сергея Широкова, Брукса Мэйсека и Анатолия Голышева.

«Автомобилист» одержал вторую подряд победу над казанцами и удвоил преимущество в серии (2-0).

Следующая игра состоится в Екатеринбурге 4 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Блэкер — 1 (бол., Волк, Широков), 20:30 — 0:1. Блэкер — 2 (Мэйсек, Волк), 22:30 — 0:2. Мэйсек — 1 (Волк, Широков), 43:24 — 0:3. Голышев — 1 (Макеев, Романцев), 44:54 — 0:4.

Вратари: Билялов — Аликин.

Штраф: 33 — 12.

Броски: 34 (18+3+13) — 33 (12+12+9).

Судьи: Беляев, Юдаков.

2 марта. Казань. Татнефть-Арена. 8457 зрителей

Счет в серии: 0-2