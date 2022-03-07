«Локомотив» сыграет с ЦСКА, «Барыс» проведет матч с «Металлургом» в матче плей-офф КХЛ

Четвертые матчи серии первого раунда плей-офф КХЛ-2021/22 7 марта.

Кубок Гагарина-2022

Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертые матчи

14.00 (мск). «Барыс» — «Металлург»

Счет в серии: 1-2

17.00. «Нефтехимик» — «Трактор»

Счет в серии: 0-3

Западная конференция. 1/4 финала. Четвертые матчи

17.00. «Локомотив» — ЦСКА

Счет в серии: 0-3

Все матчи Кубка Гагарина-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте КХЛ по этой ссылке.