Кубок Гагарина-2022, расписание 7 марта: «Локо» против ЦСКА, «Барыс» — «Металлург» и другие матчи
«Локомотив» сыграет с ЦСКА, «Барыс» проведет матч с «Металлургом» в матче плей-офф КХЛ
Четвертые матчи серии первого раунда плей-офф КХЛ-2021/22 7 марта.
Кубок Гагарина-2022
Восточная конференция. 1/4 финала. Четвертые матчи
14.00 (мск). «Барыс» — «Металлург»
Счет в серии: 1-2
17.00. «Нефтехимик» — «Трактор»
Счет в серии: 0-3
Западная конференция. 1/4 финала. Четвертые матчи
17.00. «Локомотив» — ЦСКА
Счет в серии: 0-3
Все матчи Кубка Гагарина-2022 в прямом эфире можно смотреть на официальном сайте КХЛ по этой ссылке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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