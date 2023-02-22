Лишка заявил, что «Северсталь» не раз проигрывал в самой концовке матча

Словацкий хоккеист «Северстали» Адам Лишка высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.

«Мы могли выступить так же успешно, как в прошлые два сезона. Считаю, что играли не хуже, но очень много матчей проиграли в одну-две шайбы, в овертайме или серии буллитов. Это было и в первой половине сезона, в том числе в том проваленном отрезке, о котором вы говорите. Даже сейчас, в последний месяц, когда мы выиграли очень много матчей, случилось два поражения по буллитам от СКА (1:2) и «Локомотива» (0:1), когда мы могли одерживать победы. Из-за этого недобрали много очков. Не раз проигрывали в самом конце матчей, на последних минутах, на последних секундах, в каких-то мелочах. Но весь сезон наша команда старалась сосредоточиться на том, что нужно это исправить. Попытались подтянуть эти мелочи, и в какой-то момент нам стало везти. Но за этой удачей всегда нужно гоняться. Я считаю, что где-то после Нового года нам удалось понять, как именно нужно играть, и наши результаты улучшились», — приводит слова Лишки «Известия».

«Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной Конференции, набрав 71 очко в 65 матчах. Лидирует — СКА (103 очка в 67 играх).