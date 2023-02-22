Лишка заявил, что «Северсталь» не раз проигрывал в самой концовке матча
Словацкий хоккеист «Северстали» Адам Лишка высказался о результатах команды в нынешнем сезоне.
«Мы могли выступить так же успешно, как в прошлые два сезона. Считаю, что играли не хуже, но очень много матчей проиграли в одну-две шайбы, в овертайме или серии буллитов. Это было и в первой половине сезона, в том числе в том проваленном отрезке, о котором вы говорите. Даже сейчас, в последний месяц, когда мы выиграли очень много матчей, случилось два поражения по буллитам от СКА (1:2) и «Локомотива» (0:1), когда мы могли одерживать победы. Из-за этого недобрали много очков. Не раз проигрывали в самом конце матчей, на последних минутах, на последних секундах, в каких-то мелочах. Но весь сезон наша команда старалась сосредоточиться на том, что нужно это исправить. Попытались подтянуть эти мелочи, и в какой-то момент нам стало везти. Но за этой удачей всегда нужно гоняться. Я считаю, что где-то после Нового года нам удалось понять, как именно нужно играть, и наши результаты улучшились», — приводит слова Лишки «Известия».
«Северсталь» занимает седьмую строчку в Западной Конференции, набрав 71 очко в 65 матчах. Лидирует — СКА (103 очка в 67 играх).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|67
|49
|18
|103
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|66
|29
|37
|67
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|22.02
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|22.02
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -