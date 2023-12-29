Шулак: «Мой обмен из «Авангарда» в «Адмирал» ничего не поменял для меня»

Защитник «Адмирала» Либор Шулак прокомментировал свой обмен в дальневосточный клуб из «Авангарда».

«Таков хоккей. Но для меня ничего не поменялось — хоккей везде одинаковый. Меня это не беспокоит. Обмен из «Авангарда» — желание клуба? Не знаю. Мне просто сказали утром, что я обменян в «Адмирал». Я сказал: «Окей, без проблем, я принимаю это», — приводит слова Шулака «Чемпионат».

24 ноября «Авангард» обменял Шулака в «Адмирал» на денежную компенсацию. 29-летний чех уже выступал за клуб из Владивостока с 2021 по 2023 год.

Шулак в этом сезоне сыграл за «Адмирал» 7 матчей и набрал 12 (4+8) очков.