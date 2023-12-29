Генменеджер «Сибири» — об уходе Прохоркина: «Нельзя было дольше терпеть»
Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский объяснил, почему клуб принял решение обменять нападающего Николая Прохоркина в «Авангард».
«С Николаем отдельная, такая непростая тема. В своих интервью он на все уже ответил, что его амбиции не позволяют бороться за плей-офф, а он должен играть в топ-команде и бороться за Кубок Гагарина исключительно. Этот подход он начал активно продвигать и в раздевалке, и в разговоре с тренерами, но в коллективе такой игрок — это уже не конструктив и это нельзя было дольше терпеть», — сказал Фастовский в эфире программы «На связи».
Также генеральный менеджер «Сибири» ответил на вопрос, был ли у него конфликт с 30-летним хоккеистом.
«Это абсолютная ерунда. Каких-то серьезных конфликтов не было. Можно тогда с любым игроком, которому предъявляешь претензии, говорить, что у него конфликт. Претензии Николаю, конечно, предъявляли, потому что тут же надо играть на команду. К сожалению, он думал, что ему можно играть, когда ему все ложится. Эти провалы абсолютно очевидные, и они очень здорово влияли на команду», — заявил Фастовский.
В нынешнем сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ Прохоркин провел за «Сибирь» 39 матчей и набрал 23 (8+15) очка. 26 декабря клуб обменял хоккеиста в «Авангард» на денежную компенсацию. Форвард уже выступал за омичей в сезоне-2021/22.
Прохоркин после обмена уже сыграл за «Авангард» один матч. Это была выездная встреча против «Барыса» (1:5).
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