«Нефтехимик» победил «Адмирал» в матче КХЛ
«Нефтехимик» на выезде обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
У нижнекамского клуба дубль оформил Андрей Белозеров, еще по голу забили Егор Корбит и Никита Сетдиков. Три результативные передачи отдал Александр Дергачев.
У команды из Владивостока голами отметились Дмитрий Бучельников, Александр Шевченко и Павел Шэн.
«Нефтехимик» набрал 41 очко в 45 матчах и занимает 10-е место в таблице «Востока». «Адмирал» с 37 баллами в 43 играх находится на 11-й строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:0, 2:2, 0:2)
Голы: Бучельников — 7 (Шевченко), 19:48 — 1:0. Шевченко — 8 (Бучельников), 21:01 — 2:0. Корбит — 1 (Ураков, Хлыстов), 22:20 — 2:1. Шэн — 6 (бол., Морозов, Гутик), 27:07 — 3:1. Сетдиков — 9 (бол., Дергачев, Ди), 34:28 — 3:2. Белозеров — 14 (Сетдиков, Дергачев), 46:48 — 3:3. Белозеров — 15 (Дергачев, Пастухов), 49:20 — 3:4.
Вратари: С. В. Иванов (58:19) — Долганов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 31 (11+9+11) — 46 (10+23+13).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
29 декабря. Владивосток. Фетисов Арена. 3708 зрителей.
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Адмирал – Нефтехимик
|3 : 4