Легионеры «Трактора» прибыли в Челябинск

Иностранные игроки «Трактора» прилетели в Челябинск, сообщается на официальном сайте клуба.

В составе рейса из Праги прибыли Ник Бэйлен, Лукаш Седлак, Томаш Гика, Лоуренс Пилут, Якоб Берглунд, Понтус Оберг, Роман Вилл, а также тренер по вратарям Симо Вехвилайнен.

— Ночью 17 июля иностранная команда «черно-белых» приземлилась в Челябинске чартерным рейсом из Праги, который был организован хоккейным клубом «Трактор» совместно с многочисленными участниками и партнерами, внесшими огромный вклад в возвращение иностранцев в Россию, — говорится в сообщении.