КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Легионеры «Трактора» прибыли в Челябинск

08:13
Легионеры &quot;Трактора&quot;. Фото ХК "Трактор"
Легионеры &quot;Трактора&quot;. Фото ХК "Трактор"
Теги:

Иностранные игроки «Трактора» прилетели в Челябинск, сообщается на официальном сайте клуба.

В составе рейса из Праги прибыли Ник Бэйлен, Лукаш Седлак, Томаш Гика, Лоуренс Пилут, Якоб Берглунд, Понтус Оберг, Роман Вилл, а также тренер по вратарям Симо Вехвилайнен.

— Ночью 17 июля иностранная команда «черно-белых» приземлилась в Челябинске чартерным рейсом из Праги, который был организован хоккейным клубом «Трактор» совместно с многочисленными участниками и партнерами, внесшими огромный вклад в возвращение иностранцев в Россию, — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/?id=25054

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир