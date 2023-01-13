Ларионов считает, что хоккеистам «Торпедо» нужно время, чтобы показать требуемую игру
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об игре команды.
«Фрагментами видны наработки, которые мы планировали, и которые появляются в игре. Но для того, чтобы иметь полную картину, нужно все-таки чуть больше времени для игроков, чтобы дать возможность им делать вещи, скажем, не думая. Не все пока к этому готовы.
Чтобы целиком была картина: отбор, быстрые атаки, позиционные атаки и, конечно, быстрая мысль. Порой смотришь пять-шесть минут и даешься диву от того, что делают ребята, потом все это исчезает», - приводит ТАСС слова Ларионова.
В четверг, 12 января, команда из Нижнего Новгорода одержала победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).
На данный момент «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 50 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|50
|38
|12
|80
|2
|ЦСКА
|49
|32
|17
|69
|3
|Торпедо
|50
|32
|18
|68
|4
|Локомотив
|50
|29
|21
|65
|5
|Динамо М
|49
|28
|21
|64
|6
|Витязь
|49
|23
|26
|54
|7
|Спартак
|50
|22
|28
|51
|8
|Северсталь
|49
|20
|29
|51
|9
|Динамо Мн
|50
|19
|31
|48
|10
|Куньлунь
|50
|17
|33
|39
|11
|Сочи
|49
|5
|44
|19
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|49
|29
|20
|65
|2
|Металлург
|49
|28
|21
|63
|3
|Авангард
|49
|29
|20
|62
|4
|Сибирь
|50
|29
|21
|62
|5
|Сал. Юлаев
|49
|26
|23
|61
|6
|Адмирал
|50
|27
|23
|59
|7
|Ак Барс
|49
|26
|23
|59
|8
|Барыс
|51
|22
|29
|48
|9
|Трактор
|50
|21
|29
|48
|10
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|47
|11
|Амур
|48
|20
|28
|46
|13.01
|19:00
|
Куньлунь – Витязь
|- : -
|13.01
|19:00
|
Локомотив – Северсталь
|- : -
|13.01
|19:10
|
Динамо Мн – Амур
|- : -
|13.01
|19:30
|
СКА – Динамо М
|- : -
|13.01
|19:30
|
Спартак – Трактор
|- : -