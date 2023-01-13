Ларионов считает, что хоккеистам «Торпедо» нужно время, чтобы показать требуемую игру

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов высказался об игре команды.

«Фрагментами видны наработки, которые мы планировали, и которые появляются в игре. Но для того, чтобы иметь полную картину, нужно все-таки чуть больше времени для игроков, чтобы дать возможность им делать вещи, скажем, не думая. Не все пока к этому готовы.

Чтобы целиком была картина: отбор, быстрые атаки, позиционные атаки и, конечно, быстрая мысль. Порой смотришь пять-шесть минут и даешься диву от того, что делают ребята, потом все это исчезает», - приводит ТАСС слова Ларионова.

В четверг, 12 января, команда из Нижнего Новгорода одержала победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

На данный момент «Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 50 матчах.