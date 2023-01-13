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Сегодня, 17:20

Стала известна зарплата защитника «Локомотива» Рафикова

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Рушан Рафиков (справа).
Фото Ярослав и Юлия Нееловы

Как стало известно «СЭ», зарплата защитника «Локомотива» Рушана Рафикова по новому контракту составит 40 миллионов рублей в год в каждом из последующих сезонов.

27-летний российский хоккеист ранее подписал соглашение на два года с ярославским клубом.

В текущем сезоне Рафиков провел 50 игр за «Локомотив» в регулярке КХЛ и набрал 16 (5+11) очков.

Рушан Рафиков
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
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