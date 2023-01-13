Стала известна зарплата защитника «Локомотива» Рафикова

Как стало известно «СЭ», зарплата защитника «Локомотива» Рушана Рафикова по новому контракту составит 40 миллионов рублей в год в каждом из последующих сезонов.

27-летний российский хоккеист ранее подписал соглашение на два года с ярославским клубом.

В текущем сезоне Рафиков провел 50 игр за «Локомотив» в регулярке КХЛ и набрал 16 (5+11) очков.