Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:30

КХЛ: СКА — «Динамо» Москва, «Спартак» — «Трактор» и другие матчи 13 января

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Главный тренер СКА Роман Ротенберг с командой.
Фото ХК СКА
Регулярный чемпионат КХЛ.

13 января, пятница

19.00 (мск) «Куньлунь» — «Витязь»

19.00 «Локомотив» — «Северсталь»

19.10 «Динамо» (Минск) — «Амур»

19.30 СКА — «Динамо» (Москва)

19.30 «Спартак» — «Трактор»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабибулин — о работе в «Торпедо»: «Изначально было немного страшновато»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 50 38 12 80
2 ЦСКА 49 32 17 69
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 50 29 21 65
5 Динамо М 49 28 21 64
6 Витязь 49 23 26 54
7 Спартак 50 22 28 51
8 Северсталь 49 20 29 51
9 Динамо Мн 50 19 31 48
10 Куньлунь 50 17 33 39
11 Сочи 49 5 44 19
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Металлург 49 28 21 63
3 Авангард 49 29 20 62
4 Сибирь 50 29 21 62
5 Сал. Юлаев 49 26 23 61
6 Адмирал 50 27 23 59
7 Ак Барс 49 26 23 59
8 Барыс 51 22 29 48
9 Трактор 50 21 29 48
10 Нефтехимик 49 22 27 47
11 Амур 48 20 28 46
Результаты / календарь
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
13.01 19:00
Куньлунь – Витязь
 - : -
13.01 19:00
Локомотив – Северсталь
 - : -
13.01 19:10
Динамо Мн – Амур
 - : -
13.01 19:30
СКА – Динамо М
 - : -
13.01 19:30
Спартак – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости