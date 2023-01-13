КХЛ: СКА — «Динамо» Москва, «Спартак» — «Трактор» и другие матчи 13 января

Регулярный чемпионат КХЛ.

13 января, пятница

19.00 (мск) «Куньлунь» — «Витязь»

19.00 «Локомотив» — «Северсталь»

19.10 «Динамо» (Минск) — «Амур»

19.30 СКА — «Динамо» (Москва)

19.30 «Спартак» — «Трактор»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут