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Сегодня, 20:25

«Лада» победила «Авангард» в матче КХЛ

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Лады».
Фото ХК «Лада»

«Лада» дома обыграла «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У тольяттинцев забивали Иван Романов (дубль), Георгий Солянников, Евгений Грошев и Андрей Алтыбармакян. У омичей отметились Рид Буше, Иван Николишин и Валентин Пьянов.

«Лада» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице «Востока». У «Авангарда» — 22 очка и 6-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Голы: Буше — 11 (бол., Спунер, Ткачев), 0:31 — 0:1. Романов — 2 (бол., Солянников, Алтыбармакян), 23:10 — 1:1. Солянников — 1 (бол., Алтыбармакян), 35:06 — 2:1. Романов — 3 (мен., Фисенко), 36:29 — 3:1. Николишин — 2 (бол., Гераськин, Шулак), 39:36 — 3:2. Грошев — 1 (Червоненко), 51:44 — 4:2. Пьянов — 3 (Буше), 59:32 — 4:3. Алтыбармакян — 3 (п.в.), 59:51 — 5:3.

Вратари: Трушков — Мишуров (55:12 — 56:15, 58:57 — 59:32, 59:41).

Штраф: 11 — 10.

Броски: 40 (19+10+11) — 28 (4+12+12).

Судьи: Спирин, Юдаков.

20 октября. Тольятти. «Лада Арена». 5924 зрителя.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
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