«Сочи» — «Барыс»: прямая трансляция матча КХЛ
Матч КХЛ «Сочи» — «Барыс» начнется в 19.30 мск
«Сочи» и «Барыс» в пятницу, 20 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Большой» в Сочи. Начало — 19.30 по московскому времени.
Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Сочи» — «Барыс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
«Сочи» набрало 23 очка и занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Барыса» 16 баллов, команда находится на 11-м месте Восточной конференции.
Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.
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25.10
|20.10
|18:00
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Лада – Авангард
|- : -
|20.10
|19:00
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Северсталь – Сал. Юлаев
|- : -
|20.10
|19:00
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Ак Барс – Сибирь
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|20.10
|19:30
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Сочи – Барыс
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