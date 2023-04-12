Квартальнов: «Радулов — ключевой и рулевой человек в игре. Он настоящий лидер»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, что смотрит проходящий в эти недели плей-офф КХЛ.
«Слежу ли за плей-офф КХЛ? Конечно. Интересные хорошие игры, многое решает мастерство, очень здорово ребята выжимают из каждого момента. По именам отдельно не буду никого упоминать, все на виду. Это топ-ребята», — приводит «Чемпионат» слова Квартальнова.
Также он поделился мнением о нападающем «Ак Барса» Александре Радулове.
«Радулов по-прежнему суперзвезда КХЛ? Безусловно. Вокруг него даже молодежь по-другому себя чувствует и играет. Саша — ключевой и рулевой человек в игре. У нас все это знают. И на льду, и в раздевалке он настоящий лидер. Саша не будет терять свою хватку, он всегда был лидером, у него это в крови. Причем везде, где бы ни играл и во что бы ни играл», — добавил тренер.
В текущем сезоне регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ 36-летний Радулов отметился 33 заброшенными шайбами и 39 результативными передачами.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс -
Ак Барс -
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|12.04
|19:00
|
ЦСКА – СКА
|- : -