ЦСКА — СКА: смотреть прямую трансляцию матча полуфинала Кубка Гагарина

12 апреля ЦСКА в Москве примет СКА в шестом матче финала Запада плей-офф КХЛ. Встреча пройдет на «ЦСКА Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры ЦСКА — СКА в прямом эфире будет доступна на канале matchtv.ru. Эфир стартует в 18.10.

После пяти матчей счет в серии 3-2 в пользу команды Сергея Федорова. 10 апреля СКА проиграл ЦСКА со счетом 3:7.

Ранее в финал Кубка Гагарина-2023 вышел «Ак Барс», который в полуфинале турнира победил «Авангард» — 4-1 в серии.