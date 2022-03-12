Квартальнов ответил на вопрос о своем будущем в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после поражения в серии первого раунда плей-офф КХЛ от «Авангарда» заявил, что готов оставить свой пост.

— Чисто эмоционально как ваше состояние?

— Опустошение, недонесли в плане, знаете, тут такой вот момент, они такие неистовые были, это точно не мастерство, они были позаряженнее нас, чуть больше хотели. Вот здесь, конечно, мы проиграли в этом, наверное, а это ключевое

— Вы чувствуете давление по поводу вопроса, будете ли работать дальше?

— Хватит, я все понимаю. Ничего мы чувствовали, готовились, все хорошо.

— Вы готовы уйти по собственному желанию или будете ждать решения руководства?

— Еще раз, я все прекрасно понимаю, примет решение руководство. Результат неудовлетворительный, примут решение, я готов.