Квартальнов: «Галимов тренируется с командой, ждем его с игры на игру. «Ак Барсу» нужна его энергия»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:0).

«Ребята молодцы, провели хороший матч, хороший третий период. Чуть не хватало свежести в двух первых периодах. С любым соперником приятно играть, когда ты побеждаешь. Думаю, ответные матчи в Екатеринбурге будут непростыми. Мы брали Мерфи на большинство, мы смотрели его еще в прошлом сезоне, когда он неплохо играл. С Джастином Азеведо пока подождем, по нему нет никакой информации. Артем Галимов тренируется с командой, ждем его с игры на игру. Нам нужна его энергия», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.