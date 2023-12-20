Кудашов — о Матче звезд КХЛ на Красной площади: «Когда бежали круг на скорость, люди боялись, что упадут»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о первом Матче звезд КХЛ в 2008 году, который провели на Красной площади в Москве.
— Вы участник первого Матча звезд КХЛ, который прошел в 2008 году на Красной площади.
— И не только! Я играл в 2000 году в первом российском Матче звезд в Новокузнецке. Конкурсов не было, только игра. Журналисты определяли стартовые пятерки, потом тренеры добавляли игроков. У нас был Зинэтула Билялетдинов, у другой команды Валерий Белоусов. Даже перстень есть, который вручали лучшим игрокам.
— Это было шоу или более конкурентная игра?
— Мы просто играли. Она не была настоящей. Честно, уже все и не вспомню — прошло больше 20 лет.
— Что помните о Матче звезд на Красной площади?
— Масштабное событие! Во-первых, играли в главном месте страны. Во-вторых, в двух командах собрали величайших звезд. В-третьих, соревновательная часть: русские играли против иностранцев. Было круто. За исключением погоды. Мороз стоял градусов 30 (на самом деле — «минус 17» с сильным ветром. — Прим. «СЭ»). Организаторы не смогли сделать нормальный лед. Ветер задувал, кататься нереально. Но мы сделали все возможное, в том числе в конкурсах. Когда бежали круг на скорость, люди боялись, что упадут. Кататься невозможно. Качество хоккея, конечно, страдало из-за льда. Но все очень хотели выиграть и бились до последнего.
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