Кудашов уверен, что Войнов сможет набрать форму к началу сезона

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что защитник Вячеслав Войнов успеет набрать форму к новому сезону, несмотря на отсутствие игровой практики в последний год. 20 мая хоккеист заключил соглашение с клубом на два года.

«Опасения (в связи с паузой в игровой карьере) всегда есть, но думаю, что это не тот случай. Войнов большой профессионал, и форму к началу сезона ему удастся набрать. Могу сказать, что команду ждет очень непростая предсезонка. Она направлена на то, чтобы к старту сезона все подошли в оптимальной форме, и Слава не исключение. Самостоятельно игроки сейчас начинают готовиться к сборам.

Хочу поприветствовать его в московском «Динамо» и пожелать успехов в предстоящем сезоне. Что касается его игровых качеств, то Слава очень сильный во всех игровых характеристиках праворукий защитник. Отличное катание, мощный бросок и светлая голова - таких кадров на рынке практически и нет», - приводит слова Кудашова ТАСС.

Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.