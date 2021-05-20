Пер Линдхольм рассказал, почему перешел в «Ак Барс»

Шведский нападающий Пер Линдхольм прокомментировал подписание контракта с «Ак Барсом».

«Я довольно хорошо знаю «Ак Барс», потому что много говорил о нем с Оскаром Меллером. Он мой хороший друг, мы долго играли в одной команде, и Оскар рассказывал только хорошее о клубе и Казани — красивом городе с отличными болельщиками.

В сборной пообщался с Адамом Рейдеборном, он тоже рекомендовал мне выбрать Казань. Я очень рад, что присоединился к такой команде и с нетерпением жду начала сезона.

Я всегда выкладываюсь на полную, могу играть в обороне и атаке. Готов выходить в меньшинстве и большинстве — куда бы ни поставили.

Сейчас я впервые готовлюсь выступить на чемпионате мира, до этого в сборной был только на Олимпиаде. Наверное, болельщикам «Ак Барса» будет приятнее увидеть победу России, но я очень надеюсь, что Швеция выиграет золотые медали. Можно даже в финале против российской сборной!" — цитирует Линдхольма официальный сайт клуба.

Минувший сезон нападающий начал в НХЛ, сыграв одну встречу за «Бостон». После этого вернулся в Швецию и провел 33 матча за «Шеллефтео», набрав 15 (5+10) очков.