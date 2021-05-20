Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с Войновым

«Динамо» объявило о заключении контракта с защитником Вячеславом Войновым.

Соглашение бело-голубых с 31-летним россиянином рассчитано на два года и носит односторонний характер.

Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.