Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с Войновым
10:54
«Динамо» объявило о заключении контракта с защитником Вячеславом Войновым.
Соглашение бело-голубых с 31-летним россиянином рассчитано на два года и носит односторонний характер.
? Вячеслав Войнов пополнил состав бело-голубых!— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) May 20, 2021
Подробнее: https://t.co/Ydh8UQxzLy pic.twitter.com/uXCJfhCWnn
Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/158798-vyacheslav_voynov_stal_dinamovtsem
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