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Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с Войновым

10:54
Вячеслав Войнов. Фото Reuters
Вячеслав Войнов. Фото Reuters
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«Динамо» объявило о заключении контракта с защитником Вячеславом Войновым.

Соглашение бело-голубых с 31-летним россиянином рассчитано на два года и носит односторонний характер.

Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/158798-vyacheslav_voynov_stal_dinamovtsem

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