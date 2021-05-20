Максим Соркин поделился эмоциями от продления контракта с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал продление контракта со столичным клубом.

«От продления контракта эмоции самые положительные — остаюсь в родном клубе. Буду работать, и помогать команде доказывать свой высокий уровень. Я — флагман для молодых хоккеистов системы клуба? Конечно, я понимаю степень ответственности. Главное, продолжать в том же духе.

Как оцениваю для себя прошедший сезон? Финал, конечно, не очень порадовал. Понятно, что лично мне еще есть над чем работать. Но в целом сезон получился для меня неплохим", — цитирует Соркина официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 Соркин принял участие в 66 матчах КХЛ и набрал 14 очков (6+8).