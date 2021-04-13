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Кудашов пока не ждет возвращения Овечкина в московское «Динамо»

14:27
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что пока не ждет возвращения в клуб нападающего Александра Овечкина.

«Последний раз мы общались с Овечкиным, когда он уезжал в США. Пока не созванивались. Когда ждать Овечкина в составе «Динамо»? Пусть сначала решит все вопросы с рекордом Гретцки», — цитирует Кудашова «РИА Новости».

13 апреля «Динамо» сообщило о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды.

Последним местом работы 49-летнего специалиста был СКА, откуда он ушел в отставку по окончании прошлого сезона.

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