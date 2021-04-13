Алексей Кудашов стал новым главным тренером «Динамо»
12:04
«Динамо» на официальном сайте 13 апреля сообщило о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды.
Последним местом клубной работы 49-летнего специалиста был СКА, откуда Кудашов ушел в отставку по окончании прошлого сезона.
Штаб Владимира Крикунова, который работал с командой в нынешнем сезоне, в полном составе покинул клуб.
Владимир Крикунов возглавил команду в октябре 2018 года. За неполные три сезона московское «Динамо» трижды попадало в плей-офф Кубка Гагарина.
В нынешнем розыгрыше турнира динамовцы уступили в полуфинале Западной конференции СКА — 1-4.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/152806-aleksey_kudashov_vozglavil_moskovskoe___dinamo__
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