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Алексей Кудашов стал новым главным тренером «Динамо»

12:04
Алексей Кудашов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Кудашов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Динамо» на официальном сайте 13 апреля сообщило о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды.

Последним местом клубной работы 49-летнего специалиста был СКА, откуда Кудашов ушел в отставку по окончании прошлого сезона.

Штаб Владимира Крикунова, который работал с командой в нынешнем сезоне, в полном составе покинул клуб.

Владимир Крикунов возглавил команду в октябре 2018 года. За неполные три сезона московское «Динамо» трижды попадало в плей-офф Кубка Гагарина.

В нынешнем розыгрыше турнира динамовцы уступили в полуфинале Западной конференции СКА — 1-4.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/152806-aleksey_kudashov_vozglavil_moskovskoe___dinamo__

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